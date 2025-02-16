Как ответит Трамп на хамский ультиматум Зеленского в Мюнхене

На вираж пошла машина, стонет жженая резина. Расступись народ скорее, дай дорогу дураку. Едет местный Барикелло. Нет, скорей всего Гастелло, Потому что это тело не достанется врагу.

Ваша Светлость

Трумп, как не крути, - законноизбранный Президент США, а кто такой Зеленский? А это просроченный и очень вонючий жыдовин, который гонит хуцпу, потому что иного ему не остается - Подыхать, так с музыкой...