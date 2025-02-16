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Как ответит Трамп на хамский ультиматум Зеленского в Мюнхене

Как ответит Трамп на хамский ультиматум Зеленского в Мюнхене

БлокнотРУ В Мюнхене Зеленский снискал овации европейцев, обиженных на США и Трампа, устроив хамоватое бенефис-шоу.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а чО, караван гегемона мосек видит? чОтА, думается, в упор не...
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2 час.
Владимир Соловьев
На вираж пошла машина, стонет жженая резина. Расступись народ скорее, дай дорогу дураку. Едет местный Барикелло. Нет, скорей всего Гастелло, Потому что это тело не достанется врагу.
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2 час.
Ваша Светлость
Трумп, как не крути, - законноизбранный Президент США, а кто такой Зеленский? А это просроченный и очень вонючий жыдовин, который гонит хуцпу, потому что иного ему не остается - Подыхать, так с музыкой...
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2 час.
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