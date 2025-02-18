ООН может сохранить значимость, если будет приспосабливаться — МИД Венгрии

ООН должна измениться, приспособившись к новой политической установке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 февраля на заседании Совета Безопасности организации.
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