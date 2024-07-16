Правая рука Трампа: «Украине придется уступить территории России»

Не успел закончиться съезд Республиканской партии США, на котором Дональд Трамп предложил кандидатуру сенатора Джей Ди Вэнса на пост вице-президента Штатов, как американская пресса и украинский медиасегмент начали анализировать возможные последствия этого назначения.