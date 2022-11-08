Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

«Бавария» забила 47 мячей за 14 туров Бундеслиги впервые с сезона-1976/77. Тогда было 48 голов

«Бавария» забил 47 мячей за 14 матчей Бундеслиги. В 14-м туре чемпионата Германии команда Юлиана Нагельсманна разгромила «Вердер» – 6:1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх