В Петербурге завершился Международный фестиваль «Дни кино стран СНГ»

С 20 по 22 августа 2026 года в Санкт-Петербурге в рамках VII Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) состоялся Международный фестиваль «Дни кино стран СНГ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии