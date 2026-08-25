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Газета «Культура»

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В Петербурге завершился Международный фестиваль «Дни кино стран СНГ»

В Петербурге завершился Международный фестиваль «Дни кино стран СНГ»

 С 20 по 22 августа 2026 года в Санкт-Петербурге в рамках VII Международного кинофестиваля России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) состоялся Международный фестиваль «Дни кино стран СНГ».

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