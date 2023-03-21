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Моуринью – главная цель «ПСЖ» на следующий сезон. В клубе считают, что он поможет выиграть ЛЧ (Педру Алмейда)

Моуринью – главная цель «ПСЖ» на следующий сезон. В клубе считают, что он поможет выиграть ЛЧ (Педру Алмейда)

Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ».  По информации инсайдера Педру Алмейды, назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон.

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