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Стала известная настоящая причина смерти «Пухляша»

Стала известная настоящая причина смерти «Пухляша»

Результаты анализов умершего в декабре 2023 года Дмитрия "Пухляша" Красилова стали известны. По информации из Telegram-канала Baza, в крови известного российского шоумена, танцора и актера не было обнаружено запрещенных веществ.

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