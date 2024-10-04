Театр абсурда
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Театр абсурда

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БАБУШКУ ЕДВА НЕ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, НО В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ НА ВОЛОНТЁРА СВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ?

БАБУШКУ ЕДВА НЕ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, НО В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ НА ВОЛОНТЁРА СВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ?

В Нижнем Тагиле двое мужчин подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО. Злоумышленников засекла камера видеонаблюдения, но в полиции не приняли заявление от сына пострадавшей, сообщает источник.

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