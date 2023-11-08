Байден назначил встречу Си в Сан-Франциско. Пекин ничего не подтверждает

Байден собрался встретиться с Си на полях саммита АТЭС.Западные СМИ начали распространять инсайдерскую информацию о готовящихся переговорах между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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