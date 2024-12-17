«Напали толпой, пинали»: за избиение подростка в ТЦ никого не накажут

Полиция отказалась возбуждать дело об избиении подростка в ТЦ. В Новосибирске МВД отказалось возбуждать уголовное дело после избиения школьника в ТЦ – инцидент произошел 15 марта 2023 года в МФК «Сан Сити».
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