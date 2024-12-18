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  • Галина Друзина
    Эти таджики, узбеки ещё покажут себя, коих у нас в России миллионы, надо выслать всех пока не поздно.Убийство генерала...
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Украинских «адекватников» ловят на политический труп Бойко

Украинских «адекватников» ловят на политический труп Бойко

Ай-ай-ай — кажется, оппозиционная звезда Юрия Бойко закатилась, так и не успев зажечься. Вообще, само понятие «оппозиционер от ОПЗЖ» или «оппозиционер от бывшей Партии регионов» звучит примерно как «Опарыш от партии Пчелы за мед».

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