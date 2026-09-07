Карусель
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Карусель

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День рождения мультсериала «Геройчики»

День рождения мультсериала «Геройчики»

  От каких неприятностей игрушечная команда спасёт Рому на этот раз? Узнай вместе с любимыми персонажами с понедельника по четверг в 21:15 на телеканале «Карусель»! .

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