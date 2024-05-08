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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трочек о 54 сэйвах Шестеркина в матче с «Каролиной»: «Игорь сыграл в своем стиле. «Рейнджерс» трудно победить, когда он выручает так, как сегодня»

Вратарь клуба «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0).

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