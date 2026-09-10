Журналист Строкань: потеря Кравченко стала ударом по вертикали Зеленского

Отставка генерального прокурора Украины Руслана Кравченко стала серьезным ударом по политическим позициям Владимира Зеленского.
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