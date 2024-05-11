Движение на Харьков с трёх сторон: Запад бьет тревогу из-за неспособности Киева сдерживать прорыв русской армии

Русские войска, действуя с трех направлений, начали атаку на город Волчанск в Харьковской области. Украинские боевики вынуждены отступать вглубь территории через населенные пункты Старый Салтов и Белый Колодезь.
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