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Царьград

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Финальная стадия перед наступлением: Что будет происходить в зоне СВО в ближайший месяц

Финальная стадия перед наступлением: Что будет происходить в зоне СВО в ближайший месяц

Русские бойцы уже на финальной стадии перед большим наступлением в ДНР. По мнению военного обозревателя Царьграда Влада Шлепченко, сейчас для нас ключевыми направлениями будут Часов Яр и Покровское.

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