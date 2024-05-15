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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении

Расчеты РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении

Нанесение удара по опорному пункту и скоплению пехоты противника осуществлялось 122-мм осколочными реактивными снарядами с дистанции более 12 километров.

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