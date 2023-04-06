Пушков: Маккарти отказался от посещения Тайваня по следам Пелоси из-за того, что США сочли его визит слишком провокационным

Действующий спикер нижней палаты американского Конгресса Кевин Маккарти отказался от посещения Тайваня по следам своей предшественницы на данной должности Нэнси Пелоси из-за того, что Соединенные Штаты сочли его визит слишком провокационным.
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