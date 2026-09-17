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Экс-сотрудник СБУ Прозоров: большинство наёмников едут на Украину ради денег

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: большинство наёмников едут на Украину ради денег

Большая часть иностранных наёмников, вступающих в ВСУ сейчас, едут на Украину только ради денег. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС.

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