Еженедельный дайджест Telegram-повестки, составленный «Распутицей» совместно со Skurlatov.ru— Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой из-за нарушения прав мигрантов: Думаем Z, Пятилетка, БРИФИНГ, Русские Грамоты, Плавильный котел, Железный Феликс, Вашингтонский обком;— Путин не поедет на саммит G-20 в Бразилию: Русская Душа.
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