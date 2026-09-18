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Аргументы недели

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Врач Намазова сообщила о росте случаев педикулёза у детей осенью

Врач Намазова сообщила о росте случаев педикулёза у детей осенью

Вспышки головного педикулёза у детей чаще выявляют в сентябре и октябре — этому способствуют и летняя активность вшей, и возвращение в коллективы, и плановые осмотры, рассказала врач-инфекционист Дарья Намазова.

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