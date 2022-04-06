Капризов – 3-й в истории «Миннесоты» игрок с 40+ голами за сезон. Ему осталось 3 шайбы, чтобы побить клубный рекорд

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:6). На счету россиянина 87 (40+47) баллов в 68 играх текущего турнира.

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