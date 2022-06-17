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Коган о повышении возрастного ценза: «Это еще более усилит давление на ментальное здоровье детей – у юниоров будет более жесткая конкуренция»

Генеральный директор ФФКР Александр Коган скептически оценил повышение возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

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