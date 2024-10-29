Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Артиллеристы морской пехоты Северного флота нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллеристы морской пехоты Северного флота нанесли удар по опорным пунктам ВСУ в островной зоне и на правом берегу Днепра в Херсонской области

Выполнив задачу, расчет РСЗО «Град» быстро покинул позицию и убыл в тыловой район для перезаряжания боевой машины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх