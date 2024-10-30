Brabus Rocket GTS — эксклюзивный шутинг-брейк на базе Mercedes-AMG SL стоимостью 1 миллион долларов

Brabus представил, возможно, самую необычную на сегодняшний день модель: Rocket GTS. Хотя это и не сразу заметно, это творение на самом деле основано на кабриолете Mercedes-AMG SL, преобразованном в заказной Shooting Brake, полностью обернутый в карбон и оснащенный подключаемым гибридным силовым.
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