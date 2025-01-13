ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани https://www.kommersant.ru/doc/7430700.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани https://www.kommersant.ru/doc/7430700.