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На территории Ивановской области проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал - 2023»

В рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023» сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с несколькими службами УМВД  региона - участковыми уполномоченными полиции, оперативниками Центра по противодействию экстремизму, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами.

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