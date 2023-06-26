На территории Ивановской области проходит оперативно-профилактическая операция «Нелегал - 2023»

В рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023» сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с несколькими службами УМВД региона - участковыми уполномоченными полиции, оперативниками Центра по противодействию экстремизму, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами.