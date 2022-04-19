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    Если Сшп проиграют а они проиграют то они лишатся своей гегемонии в мире , поэтому они пойдут на любые провокации .Закусив удила

Российская армия СНОСИТ всё на своем пути: Армия Украины несет ЧУДОВИЩНЫЕ потери! Сводки, карты, Юрий Подоляка (вечер 19 апреля, 20 видео)

Российская армия СНОСИТ всё на своем пути: Армия Украины несет ЧУДОВИЩНЫЕ потери! Сводки, карты, Юрий Подоляка (вечер 19 апреля, 20 видео)

Сегодняшний день по интенсивности боев превзошёл вчерашний. Наступление идёт крайне активно, артиллерия бьет безостановочно, войска продвигаются по направлению к Славянску широким фронтом.

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