Цифровизация собраний в ЖКХ: Подмосковье запускает пилотный проект

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января, ФедералПресс. В 2025 году в Московской области запустят пилотный проект, направленный на создание устойчивых и прозрачных коммуникаций между управляющими компаниями (УК) и жителями.
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