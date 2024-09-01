СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    конопля которая повсеместно росла на просторах России это не канабис, это конопля посевная или сорная так сказать, в ...Прочь от Запада!
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....Сделан ещё один ш...
  • Иринушка
    Или чиновник и его семья оставляют только одно российское гражданство или вон с госслужбы. С волчьим билетом.«Могут смыться, е...

Прочь от Запада!

Прочь от Запада!

Протоиерей Андрей Ткачёв Главный фонтан ВДНХ украшен снопами, состоящими из пшеницы, подсолнуха и. конопли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
Сударь) конопля содержит природные психотропные вещества, поэтому масло получают из разрешенных, технических сортов растения, не содержащих ничего подобного, – таких  около 30 ) Вам для информации)
Ответить
10 час.
Н
Николай
Я думаю, в дореволюционное время никаких ТУ, гостов и др. нормативных документов на конопляное масло да и на коноплю не было и делали из того что росло. А что касается психотропных веществ, то всё хорошо в меру, и они имели какое-то поддерживающее воздействие при ТЯЖЁЛОМ крестьянском труде!
Ответить
9 час.
Дмитрий Марченко
конопля которая повсеместно росла на просторах России это не канабис, это конопля посевная или сорная так сказать, в ней очень малый процент тетраканнабиоидов, а вот наркосодержащая это индийская конопля, это тот самый канабис, в России никто даже не задумывался курить это дерьмо - бесполезное занятие, а вот масло, канаты и прочие изделия делали отменные... но с водой выплеснули ребенка.... это от глупости и невежества
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх