Прочь от Запада!

Jolie Сударь) конопля содержит природные психотропные вещества, поэтому масло получают из разрешенных, технических сортов растения, не содержащих ничего подобного, – таких около 30 ) Вам для информации)

Н Николай Я думаю, в дореволюционное время никаких ТУ, гостов и др. нормативных документов на конопляное масло да и на коноплю не было и делали из того что росло. А что касается психотропных веществ, то всё хорошо в меру, и они имели какое-то поддерживающее воздействие при ТЯЖЁЛОМ крестьянском труде!