Протоиерей Андрей Ткачёв Главный фонтан ВДНХ украшен снопами, состоящими из пшеницы, подсолнуха и. конопли.
Прочь от Запада!
Комментарии
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Jolie
Сударь) конопля содержит природные психотропные вещества, поэтому масло получают из разрешенных, технических сортов растения, не содержащих ничего подобного, – таких около 30 ) Вам для информации)
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10 час.
Н
Николай
Я думаю, в дореволюционное время никаких ТУ, гостов и др. нормативных документов на конопляное масло да и на коноплю не было и делали из того что росло. А что касается психотропных веществ, то всё хорошо в меру, и они имели какое-то поддерживающее воздействие при ТЯЖЁЛОМ крестьянском труде!
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9 час.
Дмитрий Марченко
конопля которая повсеместно росла на просторах России это не канабис, это конопля посевная или сорная так сказать, в ней очень малый процент тетраканнабиоидов, а вот наркосодержащая это индийская конопля, это тот самый канабис, в России никто даже не задумывался курить это дерьмо - бесполезное занятие, а вот масло, канаты и прочие изделия делали отменные... но с водой выплеснули ребенка.... это от глупости и невежества
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36 мин.
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