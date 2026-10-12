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Из побочного продукта бумажной промышленности получили материал для батарей

Из побочного продукта бумажной промышленности получили материал для батарей

Исследователи Университета Лимерика разработали водный способ получения углеродных нановолокон из лигносульфоната — побочного продукта бумажной промышленности.

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