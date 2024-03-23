«Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов

В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли комбинированные удары высокоточным оружием в том числе по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории Это стала самая массированная атака энергообъектов с начала спецоперации, что признали и украинские власти.
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