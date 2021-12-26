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Данки Ника Клэкстона и Оби Топпина возглавили Топ-10 лучших моментов рождественских матчей

Данки Ника Клэкстона и Оби Топпина возглавили Топ-10 лучших моментов рождественских матчей

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата от 25 декабря. Топ-10 возглавили данк с проносом мяча между ног от форварда «Никс» Оби Топпина и бросок сверху центрового «Бруклина» Николаса Клэкстона с сопротивлением Леброна Джеймса.

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