Данки Ника Клэкстона и Оби Топпина возглавили Топ-10 лучших моментов рождественских матчей

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата от 25 декабря. Топ-10 возглавили данк с проносом мяча между ног от форварда «Никс» Оби Топпина и бросок сверху центрового «Бруклина» Николаса Клэкстона с сопротивлением Леброна Джеймса.
Популярные статьи
- Милонов о переходе Талалайкиной в сборную Италии: «Печально, что мы вкладывали народные усилия, чтобы человек променял родину на деньги»
- «Интер» лидирует в Серии А после 1-го круга. «Милан» отстает на 4 очка, «Ювентус» – на 12
- У Шевченко нет побед с «Дженоа» за 7 матчей Серии А – 5 поражений и 2 ничьих
Свежие комментарии