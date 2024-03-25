Победа Трампа может зависеть от России. Рассказываем, как и почему

СК

Сергей Ковалев

цитата из фильма "Свадьбы в Малиновке" - "белые придут - грабят, красные придут - грабят...". ровно то же у гегемона - демократы придут - все шишки на предыдущих республиканцев, следующие республиканцы валят на предыдущих демократов и так откашивают от ответственности, делая по сути одно дело, - грабя народы мiра. как, скажите на милость, "Трамп ... устраниться от конфликта"? а кушать они там что будут? кто в здравии и при памяти отдаст своё кровное гегемону, если не будет нависать натовская полицейщина? всем уже понятна идея кукловодов - выстраивание глобальной пирамиды власти, - а тут бац! и Трамп... не смешим свои тапки! "разделяй и властвуй!" раздельные партийные ветви власти для того и нужны, чтобы мусорить в голову пипла. какая-такая "борьба"? идея там одна - паразитировать на всем земном шарике. дерутся за кресло, ибо это зона распила бабла немалого. всё! тчк!.. России можно надеяться только на свои силы, на свою способность в трудные времена находить лучших, расставлять их на ключевые посты и двигаться вперед. как только система заплывает жиром, так сразу жди беды. т.о. нам, строго говоря, похрен, Трамп там или кто, ибо суть одна - противостояние с Западом приняло форму экзистенциональную, - "война" озвучил пресс-секретарь. что давно понятно. но слово прозвучало. а за иным словом будут и дела иные...