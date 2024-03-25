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Победа Трампа может зависеть от России. Рассказываем, как и почему

Победа Трампа может зависеть от России. Рассказываем, как и почему

Почему победа Трампа напрямую зависит от России? Рассказываю в своей статье почему.Сегодня 173 прочитали Дональд Трамп, как и ожидалось, был и остается главным противником Джо Байдена на грядущих выборах.

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СК
Сергей Ковалев
цитата из фильма &quot;Свадьбы в Малиновке&quot; - &quot;белые придут - грабят, красные придут - грабят...&quot;. ровно то же у гегемона - демократы придут - все шишки на предыдущих республиканцев, следующие республиканцы валят на предыдущих демократов и так откашивают от ответственности, делая по сути одно дело, - грабя народы мiра. как, скажите на милость, &quot;Трамп ... устраниться от конфликта&quot;? а кушать они там что будут? кто в здравии и при памяти отдаст своё кровное гегемону, если не будет нависать натовская полицейщина? всем уже понятна идея кукловодов - выстраивание глобальной пирамиды власти, - а тут бац! и Трамп... не смешим свои тапки! &quot;разделяй и властвуй!&quot; раздельные партийные ветви власти для того и нужны, чтобы мусорить в голову пипла. какая-такая &quot;борьба&quot;? идея там одна - паразитировать на всем земном шарике. дерутся за кресло, ибо это зона распила бабла немалого. всё! тчк!.. России можно надеяться только на свои силы, на свою способность в трудные времена находить лучших, расставлять их на ключевые посты и двигаться вперед. как только система заплывает жиром, так сразу жди беды. т.о. нам, строго говоря, похрен, Трамп там или кто, ибо суть одна - противостояние с Западом приняло форму экзистенциональную, - &quot;война&quot; озвучил пресс-секретарь. что давно понятно. но слово прозвучало. а за иным словом будут и дела иные...
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