«Пусть мороз прочистит мозг». Киеву нужны переговоры с РФ о поставках газа?

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского состоится, когда обе стороны придут к общей повестке.
В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского состоится, когда обе стороны придут к общей повестке.
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