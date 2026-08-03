Одиннадцатилетний ребёнок утонул в Волге в Костроме

В Костроме в реке Волге утонул 11-летний ребёнок, сообщили в ГУ МЧС России по Костромской области. «В районе улицы Дровяной, в месте, не оборудованном для купания, утонул 11-летний ребёнок», — говорится в публикации ведомства в MAX.