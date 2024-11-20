CNN: Трамп предложил назначить на пост министра образования США Линду Макмэхон

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на пост американского министра образования Линду Макмэхон, ранее возглавлявшую Администрацию малого бизнеса страны в ходе первого президентского срока Трампа.
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