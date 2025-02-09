8 популярных заблуждений о ветрянке

Многие родители считают, что ветрянка – безобидная инфекция, о которой они знают все. Так ли это на самом деле? Педиатр Артем Кабанов рассказывает о самых распространенных мифах, связанных с этой болезнью.
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