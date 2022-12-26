Закон, порядок, государство

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Около килограмма мефедрона изъяли сотрудники полиции в подмосковной Кашире

На автодороге М-4 «Дон» сотрудники ОМВД России по г.о. Кашира и ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 30-летнего жителя Саратовской области, следовавшего по трассе на автомобиле.

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