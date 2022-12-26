Около килограмма мефедрона изъяли сотрудники полиции в подмосковной Кашире

На автодороге М-4 «Дон» сотрудники ОМВД России по г.о. Кашира и ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 30-летнего жителя Саратовской области, следовавшего по трассе на автомобиле.