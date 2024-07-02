Парикмахер назвал раздражающую привычку клиентов

Многие не знали, что нельзя делать перед окрашиванием волос Парикмахер из Южного Уэльса Рис Эндрюс взорвал TikTok, рассказав о раздражающей привычке клиентов, которая мешает качественному окрашиванию волос.
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