Во Франции после победы на выборах левых произошли столкновения с полицией

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", блок президента Эммануэля Макрона "Вместе!" занял второе место, а правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим.
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