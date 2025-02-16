Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не смог одержать победу в первом туре

Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не смог преодолеть порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре выборов, поэтому в течение ближайших двух недель в республике состоится второй тур: в нем примут участие двое лидеров голосования - Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.