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Бизнес-тренинги для предпринимателей проведут в Подмосковье 22 июля

Бизнес-тренинги для предпринимателей проведут в Подмосковье 22 июля

Цикл тренингов для молодых предпринимателей стартует в Подмосковье 22 июля. Участники узнают, как оптимизировать бизнес-процессы за счет внутреннего аудита, а также об инструментах исследования рынка, анализа конкурентов и целевой аудитории.

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