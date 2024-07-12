Бизнес-тренинги для предпринимателей проведут в Подмосковье 22 июля

Цикл тренингов для молодых предпринимателей стартует в Подмосковье 22 июля. Участники узнают, как оптимизировать бизнес-процессы за счет внутреннего аудита, а также об инструментах исследования рынка, анализа конкурентов и целевой аудитории.
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