Раненый боец Ф вывел группу из-под огня и отразил атаку врага

Ефрейтор одного из подразделений российской армии, по имени Андрей Крючков, получил ранение во время боя в зоне СВО, но тем не менее сумел сначала вывести свою группу из-под огня, а затем и отразить атаку бандеровцев, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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