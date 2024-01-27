Раненый боец Ф вывел группу из-под огня и отразил атаку врага

Ефрейтор одного из подразделений российской армии, по имени Андрей Крючков, получил ранение во время боя в зоне СВО, но тем не менее сумел сначала вывести свою группу из-под огня, а затем и отразить атаку бандеровцев, сообщили в Министерстве обороны РФ.