Мэр Мадрида попросил направить в столицу армию в связи с блэкаутом

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился с просьбой к властям направить армейские подразделения в столицу Испании для помощи в устранении последствий масштабного отключения электричестваМэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился с просьбой к властям направить армейские подразделения в столицу Испании для помощи в устранении последствий масштабного отключения электричества.