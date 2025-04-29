Мэр Мадрида попросил направить в столицу армию в связи с блэкаутом

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился с просьбой к властям направить армейские подразделения в столицу Испании для помощи в устранении последствий масштабного отключения электричестваМэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился с просьбой к властям направить армейские подразделения в столицу Испании для помощи в устранении последствий масштабного отключения электричества.
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