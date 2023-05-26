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Житель Брянской области забил до смерти собутыльника

Житель Брянской области забил до смерти собутыльника

Сотрудники СУ СК России по Брянской области расследовали жестокое убийство в городе Сельцо. По версии следствия, ранее судимый 42-летний житель Сельцо во время совместного злоупотребления алкоголем вступил в конфликт с собутыльником.

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