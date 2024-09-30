Генштаб: осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря

1 октября 2024 года начинается плановый осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, он завершится 31 декабря, рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
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