Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Невоенный анализ-80. Три года СВО. 24 февраля 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Николай Птицин
Немного умных мыслей для размышления.... что есть что ? Разговор про сепаратные переговары между США и РФ.... можете их назвать по другому, суть одна , а результат может быть не тот , что обе стороны ожидают. Совсем не тот.
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