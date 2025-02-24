Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-80. Три года СВО. 24 февраля 2025
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Птицин
Немного умных мыслей для размышления.... что есть что ? Разговор про сепаратные переговары между США и РФ.... можете их назвать по другому, суть одна , а результат может быть не тот , что обе стороны ожидают. Совсем не тот.
Ответить
18 час.
юф
юра федулов
Так РФ начнет воевать по- настоящему? Вопрос вопросов...
Ответить
17 час.
Галина Смирнова
Поменялось в Вашингтоне Направленье ветра: И рейтинг Зели с гулькин нос - Четыре сантиметра!!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии