Упавшее на Берлин небесное тело оказалось самым быстро вращающимся из когда-либо наблюдавшихся

Объект 2024 BX1 — метеороид диаметром около метра (небесные тела менее 30 метров либо 10 метров в некоторых классификациях называют уже не астероидами, а метеороидами) вошел в атмосферу Земли 21 января 2024 года и развалился на части над столицей Германии Берлином.