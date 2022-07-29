Ди Джей Кеннеди вернулся в «Прометей»

Защитник Ди Джей Кеннеди (32 года, 198 см) пополнил состав украинского «Прометея». Кеннеди провел в «Прометее» большую часть прошлого сезона, но завершал розыгрыш в израильском «Хапоэле Галиль».
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